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    Крушельницкий готов признать вину в употреблении мельдония на Олимпиаде-2018. Его ждет двухлетняя дисквалификация

    Теги сборная России жен сборная России допинг CAS Пхенчхан-2018 ФКР WCF Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова дабл-микст Керлинг

    Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что Александр Крушельницкий намерен признать свою вину в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF).

    В Пхенчхане-2018 проба, сданная россиянином, показала наличие в организме спортсмена мельдония. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова вынуждены были вернуть бронзу, завоеванную в дабл-миксте.

    Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Крушельницкого должно было пройти 19 сентября.

    «WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года.

    Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF.

    Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен.

    В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя.

    Никто не хочет потерять такую сильную красивую пару мощных бойцов, как Крушельницкий и Брызгалова. Поэтому, я думаю, нам пойдут навстречу», – сказал Свищев.

    Соглашение может быть подписано на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.

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