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    «Локомотив» объявил об аренде хавбека «ПСЖ» Крыховяка

    Теги Локомотив ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы фото Гжегож Крыховяк Футбол

    Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк официально стал игроком «Локомотива».

    Московский клуб объявил об аренде игрока с обязательством выкупа. В «Локомотиве» он будет выступать под седьмым номером.

    Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что выкуп обойдется «Локо» в 10 миллионов евро.

    Также сообщалось, что «Локомотив» будет платить поляку часть зарплаты в «ПСЖ», которая составляет 5 миллионов евро.

    Подробную статистику Крыховяка, который минувший сезон провел на правах аренды в «Вест Бромвиче», можно изучить здесь.

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    Фото: официальный сайт «Локомотива»

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