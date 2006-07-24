«Локомотив» объявил об аренде хавбека «ПСЖ» Крыховяка

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк официально стал игроком «Локомотива».
Московский клуб объявил об аренде игрока с обязательством выкупа. В «Локомотиве» он будет выступать под седьмым номером.
Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что выкуп обойдется «Локо» в 10 миллионов евро.
Также сообщалось, что «Локомотив» будет платить поляку часть зарплаты в «ПСЖ», которая составляет 5 миллионов евро.
Подробную статистику Крыховяка, который минувший сезон провел на правах аренды в «Вест Бромвиче», можно изучить здесь.
Фото: официальный сайт «Локомотива»