Черчесов, Дешам и Зидан номинированы на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.
Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.
Список претендентов на награду:
Массимилиано Аллегри («Ювентус»);
Станислав Черчесов (Сборная России);
Златко Далич (Сборная Хорватии);
Дидье Дешам (Сборная Франции);
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
Юрген Клопп («Ливерпуль»);
Роберто Мартинес (Сборная Бельгии);
Диего Симеоне («Атлетико»);
Гарет Саутгейт (Сборная Англии);
Эрнесто Вальверде («Барселона»);
Зинедин Зидан («Реал»).
Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА.