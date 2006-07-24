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    Черчесов, Дешам и Зидан номинированы на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

    Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

    Список претендентов на награду:

    Массимилиано Аллегри («Ювентус»);

    Станислав Черчесов (Сборная России);

    Златко Далич (Сборная Хорватии);

    Дидье Дешам (Сборная Франции);

    Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

    Юрген Клопп («Ливерпуль»);

    Роберто Мартинес (Сборная Бельгии);

    Диего Симеоне («Атлетико»);

    Гарет Саутгейт (Сборная Англии);

    Эрнесто Вальверде («Барселона»);

    Зинедин Зидан («Реал»).

    Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА.

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