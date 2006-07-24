Черчесов, Дешам и Зидан номинированы на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

Список претендентов на награду:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»);

Станислав Черчесов (Сборная России);

Златко Далич (Сборная Хорватии);

Дидье Дешам (Сборная Франции);

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Юрген Клопп («Ливерпуль»);

Роберто Мартинес (Сборная Бельгии);

Диего Симеоне («Атлетико»);

Гарет Саутгейт (Сборная Англии);

Эрнесто Вальверде («Барселона»);

Зинедин Зидан («Реал»).

Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА.