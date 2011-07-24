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    Месси, Роналду, Модрич и Мбаппе номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

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    ФИФА определила номинантов на приз лучшем игроку года.

    Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

    Номинанты на звание лучшего игрока сезона по версии ФИФА:

    Эден Азар («Челси»);

    Рафаэль Варан («Реал»);

    Антуан Гризманн («Атлетико»);

    Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Харри Кейн («Тоттенхэм»);

    Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    Лионель Месси («Барселона»);

    Лука Модрич («Реал»);

    Криштиану Роналду («Ювентус»);

    Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА.

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