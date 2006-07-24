«Барселона» объявила о переходе хавбека «Бордо» Малкома за 41 млн евро

подтвердила трансфер полузащитника «Бордо» Малкома.

Испанский клуб согласовал сделку за 41 миллион евро. Еще один миллион предусмотрен в качестве бонусов.

Футболист подписал с «Барсой» контракт на пять лет.

21-летний игрок мог перейти в «Рому». Итальянская команда вчера объявила, что договорилась с о трансфере, но «Барселона» включилась в переговоры и перехватила .

В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе «Бордо» и забил 12 голов. Статистику выступлений бразильца можно найти здесь.