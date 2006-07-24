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    «Спартак» и «Краснодар» хотят установить систему видеоповторов на своих стадионах за свой счет

    Теги Спартак Сергей Прядкин Леонид Федун премьер-лига Россия РПЛ Краснодар Сергей Галицкий видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном использовании системы видеоповторов в чемпионате России.

    Оборудование достаточно дорогое, но ряд клубов изъявили желание [установить систему]. Это Сергей Галицкий (президент «Краснодара») и Леонид Федун (президент «Спартака»).

    Они готовы поставить оборудование за свой счет. Но чтобы использовать его, нужны квалифицированные специалисты. Мы попробуем в этом сезоне в тестовом режиме использовать ВАР, но прямого решения нет.

    Мы это новшество поддержали. Думаю, ряд матчей проведем с использованием данного оборудования», – сказал Прядкин.

    Отмечается, что ФИФА демонтировала все свое оборудование после ЧМ-2018, где использовалась система VAR.

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