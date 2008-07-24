Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Икер Касильяс: «Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет»

    Теги Порту Икер Касильяс политика Футбол

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил сомнение в том, что человек действительно был на Луне.

    «В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне (первым на Луне побывал американец Нил Армстронг в 1969 году, некоторые люди не верят в это, считая, что высадка была сфальсифицирована правительством США – прим. Sports.ru). Я на ужине у своих друзей, спорим об этом.

    Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет», – написал Касильяс.

    41% ответивших согласились с Касильясом, 59% верят в высадку американцев на Луне.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться