Икер Касильяс: «Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил сомнение в том, что человек действительно был на Луне.

«В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне (первым на Луне побывал американец Нил Армстронг в 1969 году, некоторые люди не верят в это, считая, что высадка была сфальсифицирована правительством США – прим. Sports.ru). Я на ужине у своих друзей, спорим об этом.

Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет», – написал Касильяс.

41% ответивших согласились с Касильясом, 59% верят в высадку американцев на Луне.