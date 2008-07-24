Икер Касильяс: «Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил сомнение в том, что человек действительно был на Луне.
«В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне (первым на Луне побывал американец Нил Армстронг в 1969 году, некоторые люди не верят в это, считая, что высадка была сфальсифицирована правительством США – прим. Sports.ru). Я на ужине у своих друзей, спорим об этом.
Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет», – написал Касильяс.
41% ответивших согласились с Касильясом, 59% верят в высадку американцев на Луне.
El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!— Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 июля 2018 г.