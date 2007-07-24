Глушаков остался капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков будет капитаном команды в новом сезоне.
«Я горд носить капитанскую повязку «Спартака».
Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.
Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г.
Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!», – написал футболист в инстаграме.
Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!#спартак #москва #россия #рфпл #repost