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    Глушаков остался капитаном «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков будет капитаном команды в новом сезоне.

    «Я горд носить капитанскую повязку «Спартака».

    Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

    Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г.

    Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!», – написал футболист в инстаграме.

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