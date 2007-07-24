Глушаков остался капитаном «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков будет капитаном команды в новом сезоне.

«Я горд носить капитанскую повязку «Спартака».

Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г.

Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!», – написал футболист в инстаграме.