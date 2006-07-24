На канале «Матч! Премьер» не будет рекламы. Цена подписки на месяц – 219 рублей

Стали известны детали вещания нового канала «Матч! Премьер» на базе .

Телеканал, посвященный российской премьер-лиге, как уже сообщалось, покажет все матчи РПЛ, Кубка России, товарищеские игры клубов в межсезонье, а также обзоры топ-5 европейских чемпионатов.

Стоимость подписки на телеканал на один месяц составит 219 рублей. Он начнет вещание с 28 июля.

На «Матч! Премьере» не будет привычной рекламы. Будут использованы только рекламные интеграции, а также спонсорские проекты. Внедрение привычных видеоблоков рекламы не планируется.

«Это общепринятая мировая практика, такая экономическая модель. Будет только интеграция, спонсорская реклама.

Обычная реклама не будет мешать зрителям», – передает слова главы холдинга Дмитрия Чершнышенко корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Матч ТВ» создаст свой канал вместо «Нашего футбола». Руководить им будет бывший резидент Comedy Club Гавр

Новый канал «Матч! Премьер» покажет все игры РПЛ, Кубка России, а также обзоры европейских чемпионатов