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    «Ювентус» представил Роналду, «Монако» сделал предложение о трансфере Головина и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В Турине прошла презентация Роналду. Криштиану сказал, что он особенный, потому что рвется к трофеям тогда, когда многие заканчивают карьеру. И еще объяснил, почему решился на переход. По мнению Моуринью, серия А – теперь важный чемпионат. Кстати, «Ювентус» в первый день онлайн-продаж реализовал больше 500 тысяч футболок Роналду на 55 млн евро. 

    2. Один из самых заметных трансферов июля. Дэйли Блинд переходит из «Ман Юнайтед» в «Аякс»

    3. «Спартак» обыграл «Рудар» в товарняке, а «Енисей» разгромил «Анжи». Все результаты предсезонных матчей

    4. Участники Pussy Riot получили по 15 суток за то, что выбежали на поле во время финала ЧМ. 

    5. В Париже мощно отпраздновали победу сборной Франции на чемпионате мира. 

    6. Трамп и Путин поговорили о футболе. Путин подарил Трампу мяч, а Трамп Путину – свитер Овечкина и шайбу

    7. Марадона прилетел в Брест и не исключил, что останется там навсегда. 

    8. Сергей Прядкин ждет спада посещаемости РФПЛ. Футбол надоел. 

    9. «Монако» сделал предложение ЦСКА о трансфере Головина. Скоро все решится. А еще ЦСКА может лишиться Витиньо. 

    10. Соперники Зубкова сняли кандидатуры с выборов на пост главы Федерации бобслея России. 

    11. В сентябре ждем супербокс. Поветкин и Джошуа выйдут на ринг в Лондоне

    Цитата

    25-летний тренер – о работе в сборной: «Мне главное – удостоверение получить, чтоб парковаться на «мерине» возле ОКР»

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