«Ювентус» представил Роналду, «Монако» сделал предложение о трансфере Головина и другие новости утра

1. В Турине прошла презентация Роналду. Криштиану сказал, что он особенный, потому что рвется к трофеям тогда, когда многие заканчивают карьеру. И еще объяснил, почему решился на переход. По мнению Моуринью, серия А – теперь важный чемпионат. Кстати, «Ювентус» в первый день онлайн-продаж реализовал больше 500 тысяч футболок Роналду на 55 млн евро.

2. Один из самых заметных трансферов июля. Дэйли Блинд переходит из «Ман Юнайтед» в «Аякс».

3. «Спартак» обыграл «Рудар» в товарняке, а «Енисей» разгромил «Анжи». Все результаты предсезонных матчей

4. Участники Pussy Riot получили по 15 суток за то, что выбежали на поле во время финала ЧМ.

5. В Париже мощно отпраздновали победу сборной Франции на чемпионате мира.

6. Трамп и Путин поговорили о футболе. Путин подарил Трампу мяч, а Трамп Путину – свитер Овечкина и шайбу.

7. Марадона прилетел в Брест и не исключил, что останется там навсегда.

8. Сергей Прядкин ждет спада посещаемости РФПЛ. Футбол надоел.

9. «Монако» сделал предложение ЦСКА о трансфере Головина. Скоро все решится. А еще ЦСКА может лишиться Витиньо.

10. Соперники Зубкова сняли кандидатуры с выборов на пост главы Федерации бобслея России.



11. В сентябре ждем супербокс. Поветкин и Джошуа выйдут на ринг в Лондоне.

Цитата

25-летний тренер – о работе в сборной: «Мне главное – удостоверение получить, чтоб парковаться на «мерине» возле ОКР»