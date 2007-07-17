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    Участники Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

    Теги Лужники ЧМ-2018 политика Футбол

    Хамовнический суд Москвы признал виновными в совершении административного правонарушения четверых участников группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча ЧМ-2018 в «Лужниках

    Веронике Никульшиной, Ольге Курачевой, Петру Верзилову и Ольге Пахтусовой было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Им запрещено посещать спортивные мероприятия на три года.

    Суд также постановил изъять форму полицейских, в которой они выбежали на поле.

     

    Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

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