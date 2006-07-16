Криштиану Роналду: «Многие думают, что в 33 карьера закончена. Но я не такой, как остальные»

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в .

– Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Так горд быть здесь и серьезно мотивирован.

Знаю, что многие игроки думают, что карьера закончена в 33, но я не такой, как остальные. Я другой.

Сейчас наступает очень эмоциональный момент для меня и для клуба.

– Вам будет 37, когда истечет контракт с «Ювентусом». Хотели бы потом вернуться в ?

– «Спортинг» всегда будет в моем сердце. Конечно, я хочу добиться успеха с «Ювентусом». Я тут не в отпуске.

Хочу сделать историю с «Ювентусом», хочу удивить всех еще раз.

Уверен, что все будет в порядке, – рассказал Роналду.