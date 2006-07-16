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    Криштиану Роналду: «Многие думают, что в 33 карьера закончена. Но я не такой, как остальные»

    Теги Криштиану Роналду Спортинг Ювентус серия А Италия фото Футбол

    Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в «Ювентус».

    – Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Так горд быть здесь и серьезно мотивирован.

    Знаю, что многие игроки думают, что карьера закончена в 33, но я не такой, как остальные. Я другой.

    Сейчас наступает очень эмоциональный момент для меня и для клуба.

    – Вам будет 37, когда истечет контракт с «Ювентусом». Хотели бы потом вернуться в «Спортинг»?

    – «Спортинг» всегда будет в моем сердце. Конечно, я хочу добиться успеха с «Ювентусом». Я тут не в отпуске.

    Хочу сделать историю с «Ювентусом», хочу удивить всех еще раз.

    Уверен, что все будет в порядке, – рассказал Роналду.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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