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    Вадим Васильев: «Монако» сделал ЦСКА предложение по Головину. Все должно решиться в ближайшие дни»

    Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Головин Вадим Васильев Спорт-Экспресс Футбол

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клуб сделал ЦСКА официальное предложение по полузащитнику Александру Головину.

    «Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет.

    Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно.

    Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

    Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», – рассказал Васильев.

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