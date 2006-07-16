Вадим Васильев: «Монако» сделал ЦСКА предложение по Головину. Все должно решиться в ближайшие дни»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клуб сделал официальное предложение по полузащитнику Александру Головину.

«Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет.

Считаю, в данной ситуации переход в – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно.

Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», – рассказал Васильев.