Криштиану Роналду: «Знаю, что приехал в сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в .

«Я люблю вызовы. Знаю, что приехал в сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами.

Верю в себя и в партнеров. Уверен, что все будет отлично. Поэтому я очень спокоен и уверен в себе.

Лигу чемпионов хочет выиграть каждый клуб. Как мы говорили с президентом, мы будем биться.

Будем биться не только в Лиге чемпионов, но и в серии А.

Знаю, что будет тяжело. Но нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию.

«Ювентус» дает мне отличную возможность. Очень благодарен за это. Они ценят меня и мой стиль.

Вижу, что «Ювентус» клуб, который может добиться большого успеха – и дома, и в Европе»», – сказал Роналду.