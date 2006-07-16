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    Криштиану Роналду: «Знаю, что приехал в сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Ювентус».

    «Я люблю вызовы. Знаю, что приехал в сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами.

    Верю в себя и в партнеров. Уверен, что все будет отлично. Поэтому я очень спокоен и уверен в себе.

    Лигу чемпионов хочет выиграть каждый клуб. Как мы говорили с президентом, мы будем биться.

    Будем биться не только в Лиге чемпионов, но и в серии А.

    Знаю, что будет тяжело. Но нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию.

    «Ювентус» дает мне отличную возможность. Очень благодарен за это. Они ценят меня и мой стиль.

    Вижу, что «Ювентус» клуб, который может добиться большого успеха – и дома, и в Европе»», – сказал Роналду.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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