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    Соперники Зубкова сняли кандидатуры с выборов на пост главы Федерации бобслея России

    Теги Александр Зубков Олег Соколов федерация бобслея России Анатолий Пегов Бобслей/сани/скелетон

    Кандидаты на пост главы Федерации бобслея и скелетона России Олег Соколов и Анатолий Пегов заявили о нелегитимности выборов и отказались от участия в них из-за многочисленных нарушений.

    «Мы не хотим участвовать в выборах, которые проводятся с нарушениями. Потому что любой человек, чьи права были нарушены, могут предъявить требования. Мы хотим снять свои кандидатуры. Я призываю людей не участвовать в этой конференции, которую мы считаем незаконной», – сказал Соколов во время пресс-конференции. 

    Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея и скелетона России пройдет 17 июля в Сочи. Действующим главой организации является Александр Зубков. 

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