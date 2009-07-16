Соперники Зубкова сняли кандидатуры с выборов на пост главы Федерации бобслея России

Кандидаты на пост главы Федерации бобслея и скелетона России Олег Соколов и Анатолий Пегов заявили о нелегитимности выборов и отказались от участия в них из-за многочисленных нарушений.

«Мы не хотим участвовать в выборах, которые проводятся с нарушениями. Потому что любой человек, чьи права были нарушены, могут предъявить требования. Мы хотим снять свои кандидатуры. Я призываю людей не участвовать в этой конференции, которую мы считаем незаконной», – сказал Соколов во время пресс-конференции.

Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея и скелетона России пройдет 17 июля в Сочи. Действующим главой организации является Александр Зубков.

Бобслей в заложниках у Зубкова: у него отняли золото Сочи, а он никуда не уходит