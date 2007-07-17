Жозе Моуринью: «Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал значение перехода нападающего в «Ювентус» для чемпионата Италии.

«С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе все может измениться.

Если «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома» тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с тем, что с Роналду вновь и вновь будут побеждать в чемпионате, то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к Серии А. Мои поздравления «Ювентусу», трансфер Роналду – это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», – сказал Моуринью.