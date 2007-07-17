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    Жозе Моуринью: «Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире»

    Теги Интер Милан Криштиану Роналду Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал значение перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» для чемпионата Италии. 

    «С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе все может измениться.

    Если «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома» тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с тем, что «Ювентус» с Роналду вновь и вновь будут побеждать в чемпионате, то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к Серии А. Мои поздравления «Ювентусу», трансфер Роналду – это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», – сказал Моуринью. 

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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