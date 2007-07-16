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    Бой Поветкина и Джошуа пройдет в Лондоне 22 сентября

    Теги Александр Поветкин Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

    Российский боксер Александр Поветкин встретится с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа 22 сентября на «Уэмбли» в Лондоне..

    «Бой за титул всегда был моей целью. Я дрался ради, чтобы встретиться с сильнейшим боксером в мире, и 22 сентября получу эту возможность.

    У Энтони Джошуа четыре пояса, и я хочу их все. Я рад, что мы наконец договорились о бое, встреча двух чемпионов Олимпиады будет захватывающей», – сказал Поветкин.

    В последнем бою, который прошел 31 марта в Кардиффе, Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса в пятом раунде. Энтони Джошуа на том же турнире решением судей одолел Джозефа Паркера.

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