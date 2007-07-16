Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подарил американскому лидеру Дональду Трампу мяч с ЧМ-2018 по футболу.

«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь этот мяч на его стороне», – сказал Путин.

Трамп поблагодарил Путина за подарок.

«Да, мы будем проводить ЧМ-2026, и я надеюсь, что мы также хорошо справимся с этой работой», – сказал Трамп.

Он добавил, что этот мяч подарит своему сыну Бэррону, и после этого бросил его своей супруге Меланье.

ЧМ-2026 совместно проведут США, Канада и Мексика.

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