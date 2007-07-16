Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 ЧМ-2026 политика Дональд Трамп Футбол

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подарил американскому лидеру Дональду Трампу мяч с ЧМ-2018 по футболу.

    «Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь этот мяч на его стороне», – сказал Путин.

    Трамп поблагодарил Путина за подарок.

    «Да, мы будем проводить ЧМ-2026, и я надеюсь, что мы также хорошо справимся с этой работой», – сказал Трамп.

    Он добавил, что этот мяч подарит своему сыну Бэррону, и после этого бросил его своей супруге Меланье.

    ЧМ-2026 совместно проведут США, Канада и Мексика.

    ФОТО

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться