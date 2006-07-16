Сергей Прядкин: «Через два месяца пойдет спад посещаемости РФПЛ. Все насытились футболом на ЧМ-2018»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о наследии .

«Главное, надо следить за газонами на стадионах ЧМ-2018. Мы проводим в Нижнем Новгороде Суперкубок России, а там есть сейчас нарекания по газону, как и в Самаре, «Лужниках», Сочи.

У нас очень много вопросов, связанных с наследием чемпионата мира.

Есть много конструкций, которые мы хотим оставить, например, досмотровые, потому что это теплые павильоны, и в холодное время года там хорошо проводить досмотр.

У нас появились потрясающие арены, базы. Вышедший в премьер-лигу красноярский «Енисей», например, не будет играть на старой арене, пока не пройдет реконструкция. Они будут играть на арене высочайшего класса.

Мы это знаем. Впервые в рамках ребрендинга мы ввели финансовый показатель, по которому мы будем добавлять коммерческих денег за работу с посещаемостью по итогам года.

Конечно, месяца через два пойдет спад посещаемости, потому что все насытились футболом, но дальше нам необходимо все поддержать.

Плюс мы ввели новую должность матч-менеджера, и все клубы поддержали это.

Это не просто делегат, который следит за игрой, а тот, кто организовывает работу. Мы стараемся», – заявил Прядкин.