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    Сергей Прядкин: «Через два месяца пойдет спад посещаемости РФПЛ. Все насытились футболом на ЧМ-2018»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФПЛ болельщики ЧМ-2018 Р-Спорт Футбол

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о наследии ЧМ-2018.

    «Главное, надо следить за газонами на стадионах ЧМ-2018. Мы проводим в Нижнем Новгороде Суперкубок России, а там есть сейчас нарекания по газону, как и в Самаре, «Лужниках», Сочи.

    У нас очень много вопросов, связанных с наследием чемпионата мира.

    Есть много конструкций, которые мы хотим оставить, например, досмотровые, потому что это теплые павильоны, и в холодное время года там хорошо проводить досмотр.

    У нас появились потрясающие арены, базы. Вышедший в премьер-лигу красноярский «Енисей», например, не будет играть на старой арене, пока не пройдет реконструкция. Они будут играть на арене высочайшего класса.

    Мы это знаем. Впервые в рамках ребрендинга мы ввели финансовый показатель, по которому мы будем добавлять коммерческих денег за работу с посещаемостью по итогам года.

    Конечно, месяца через два пойдет спад посещаемости, потому что все насытились футболом, но дальше нам необходимо все поддержать.

    Плюс мы ввели новую должность матч-менеджера, и все клубы поддержали это.

    Это не просто делегат, который следит за игрой, а тот, кто организовывает работу. Мы стараемся», – заявил Прядкин.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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