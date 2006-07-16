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    Трамп подарил Путину свитер Овечкина и шайбу

    Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика Дональд Трамп Хоккей

    Президент США Дональд Трамп во время саммита в Хельсинки подарил президенту России Владимиру Путину хоккейную шайбу и свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    «Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Вашингтон» в этом сезоне впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин стал первым русским капитаном, кто поднял его над головой.

    Путин регулярно занимается хоккеем и участвует в товарищеских матчах под эгидой Ночной хоккейной лиги.

    Овечкин перед выборами президента России 2018 года учредил движение PutinTeam, направленное на поддержку Путина.

    Ранее стало известно, что президент России в ходе совместной пресс-конференции вручил Трампу официальный мяч только что завершившегося ЧМ-2018 по футболу.

    Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018

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