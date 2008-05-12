Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018, Селихов выбыл на полгода и другие новости утра

1. Дзюба, Ташаев, Габулов и Чалов включены в расширенный список (28 игроков) сборной России на ЧМ-2018, Глушаков и Комбаров – в дополнительный. Акинфеев будет капитаном.

2. Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка и помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли – 4:2 (1-0 в серии). Василевский пропустил 4 шайбы и был заменен.

3. Россия отказала журналисту ARD Хайо Зеппельту в визе на время ЧМ-2018. Это тот злобный разоблачитель применения допинга в российском спорте.

4. ЧМХ-2018. США отутюжили Южнную Корею (13:1), счет по броскам – 58:13, Чехия победила Беларусь (3:0).

5. Голкипер «Спартака» Селихов может пропустить около полугода после операции из-за разрыва ахилла.

6. СК РФ собрал объективные доказательства, опровергающие «лживые показания Родченкова». В WADA, правда, пока не получили от России никакой документации.

7. Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Сыграют чемпион «Локомотив» и победитель Кубка России «Тосно». Доживет ли «Тосно»?

8. Стиль. Новые формы представили четыре европейских топ-клуба – «Челси», «Рома», «МЮ» и «ПСЖ».

9. Мадрид. Квитова вышла в четвертый финал в сезоне, где сыграет с Бертенс. Надаль впервые за год проиграл на грунте, и теперь Федерер станет первой ракеткой мира.

10. Салах вложил 450 тысяч долларов в строительство водопровода и канализации в своей родной деревне в Египте.

11. Агенты будут платить 500 тысяч рублей в год за работу в КХЛ. Из этих денег 50 тысяч уйдут в лигу, 450 – в ФХР. Клубы смогут подписать только 3 игроков, имеющих одного агента с главным тренером.

12. НБА. «Торонто» отправил в отставку Дуэйна Кейси. Его может заменить Майк Буденхольцер.

13. UFC уволил полулегковеса Яира Родригеса из-за отказа от боя против российского бойца Забита Магомедшарипова.

14. Фото дня. Смолов попал на обложку журнала Vogue с Водяновой, Дракслером и Дани Алвесом. Бразилец, увы, не приедет на ЧМ-2018 из-за травмы колена.

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