Василий Уткин: «До 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России не допускались. Все когда-нибудь происходит впервые»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о расширенном составе сборной России на , который был объявлен сегодня.

«Наверное, мне нужно что-то сказать относительно состава сборной России, оглашенного главным тренером Черчесовым.

Но я пока не могу. Много частностей схожего свойства. Вот в качестве примера: как может Черчесов сказать 2 мая вот это (цитируется по «Российской Газете»): «Можно ли за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что...» и так далее.

И сказав это в районе 2 мая, 11 мая Черчесов не включает в расширенный список кандидатов в сборную. Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всем написать.

Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение «клинический мудак». Допустимо ли оно логически.

Уточнив это, я должен справиться, не наступает ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим мудаком без медицинского заключения на руках. Если наступает, надо понять, потяну ли я ее. Готов рискнуть.

И еще важно, наступает ли уголовная ответственность, если – с. С заключением, то есть. За разглашение медицинской тайны.

Вне зависимости от всего этого я совершенно уверен, что до 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России/СССР не допускались.

Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине?» – написал Уткин.

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