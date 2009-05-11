Эдди Альварес: «Поклонники ММА спят во время боев Хабиба. Когда я укладываю детей, говорю – настало время Хабиба»

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес раскритиковал за скучные бои.



«Поклонники ММА спят во время боев Хабиба. Серьезно, у меня есть видео с поединка Хабиба в Нью-Йорке, на котором один из зрителей спит.

Когда я укладываю своих детей спать, я говорю им, что настало время Хабиба (Khabib time – известный слоган поклонников Нурмагомедова – Sports.ru).



Я люблю Россию, а Россия – меня. Я был там, дрался в Санкт-Петербурге. У меня более русская манера боя, чем у Хабиба.

Я дрался для российской аудитории, но я именно дрался, а не боролся. А на боях Хабиба все засыпают», – сказал Альварес.



Эдди Альварес должен был драться против в 2016 году, но ему устроили бой против Конора МакГрегора.