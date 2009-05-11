Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эдди Альварес: «Поклонники ММА спят во время боев Хабиба. Когда я укладываю детей, говорю – настало время Хабиба»

    Теги UFC Эдди Альварес Хабиб Нурмагомедов Бокс

    Бывший чемпион UFC Эдди Альварес раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за скучные бои.

    «Поклонники ММА спят во время боев Хабиба. Серьезно, у меня есть видео с поединка Хабиба в Нью-Йорке, на котором один из зрителей спит.

    Когда я укладываю своих детей спать, я говорю им, что настало время Хабиба (Khabib time – известный слоган поклонников Нурмагомедова – Sports.ru).

    Я люблю Россию, а Россия – меня. Я был там, дрался в Санкт-Петербурге. У меня более русская манера боя, чем у Хабиба.

    Я дрался для российской аудитории, но я именно дрался, а не боролся. А на боях Хабиба все засыпают», – сказал Альварес.

    Эдди Альварес должен был драться против Хабиба Нурмагомедова в 2016 году, но ему устроили бой против Конора МакГрегора.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться