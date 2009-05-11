Дзюба, Ташаев и Чалов включены в расширенный список сборной России, Глушаков и Комбаров – в дополнительный

В первый расширенный список сборной России на ЧМ-2018 вошли 28 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).
Дополнительно в список включены:
Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»)
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»).
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