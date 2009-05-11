Дзюба, Ташаев и Чалов включены в расширенный список сборной России, Глушаков и Комбаров – в дополнительный

В первый расширенный список сборной России на вошли 28 игроков.

Вратари: (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев ( ), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер ( ), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), , Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев ( ), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов ( ).

Дополнительно в список включены:

Вратарь: Маринато Гильерме ( )

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров ( ).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец ( ).

Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – ).

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