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    Дзюба, Ташаев и Чалов включены в расширенный список сборной России, Глушаков и Комбаров – в дополнительный

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Федор Кудряшов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Юрий Жирков Владимир Габулов Владимир Гранат Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов Вильярреал Брюгге Фенербахче Сборная России по футболу Динамо Москва Ахмат Арсенал Тула Денис Черышев Игорь Смольников Алан Дзагоев Руслан Камболов ЧМ-2018 Гильерме Сослан Джанаев Денис Глушаков Владислав Игнатьев Константин Рауш Краснодар Андрей Семенов Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Антон Заболотный Андрей Лунев Юрий Газинский Илья Кутепов Роман Зобнин Александр Ташаев Марио Фернандес Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Антон Швец Федор Чалов Футбол

    В первый расширенный список сборной России на ЧМ-2018 вошли 28 игроков.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Дополнительно в список включены:

    Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»)

    Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

    Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»).

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