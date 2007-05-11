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    Россия отказала журналисту ARD Хайо Зеппельту в визе на время ЧМ-2018

    Теги телевидение происшествия допинг ЧМ-2018 Хайо Зеппельт политика Футбол

    Журналист ARD Хайо Зеппельт, известный своими разоблачительными материалами о допинге в российском спорте, не сможет посетить ЧМ-2018.

    Как сообщает немецкий телеканал, российские власти не хотят, чтобы Зеппельт освещал чемпионат мира, поэтому его виза признана недействительной. 55-летнему немцу отказано во въезде в Россию.

    Зеппельт находится в списке «нежелательных лиц» и не может въехать на территорию Российской Федерации.

    «ARD рассматривает это как уникальное событие в истории спортивной журналистики и как беспрецедентное ограничение свободы прессы», – говорится в заявлении канала.

    Программный директор ARD Фолькер Херрес отнесся к этому решению «с непониманием». По его словам, это указание журналисту – закрыть глаза на неприятные темы. Херрес выразил надежду, что решение будет пересмотрено.

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