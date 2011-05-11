Ирина Роднина: «Думаю, поднятие возраста не против нас. Не нужно везде врагов искать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не считает, что разговоры о поднятии возрастного порога для участия во взрослых соревнованиях направлены исключительно на российских фигуристок.

«Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки – и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние.

У нас есть разграничение. У нас проводятся чемпионаты мира среди юниоров. Но на взрослые соревнования допускаются одиночники с 15 лет. В танцах и парах чуть попозже.

Сейчас, после Олимпийских игр появляются предложения на будущее. И наша федерация наверняка готовит, и технические комитеты готовят. Точно так же, как после Олимпиады в Ванкувере мы приняли решение о другой системе судейства. Это абсолютно нормальный процесс», – сказала Роднина.