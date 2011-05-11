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    Ирина Роднина: «Думаю, поднятие возраста не против нас. Не нужно везде врагов искать»

    Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Фигурное катание

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не считает, что разговоры о поднятии возрастного порога для участия во взрослых соревнованиях направлены исключительно на российских фигуристок. 

    «Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки – и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние.

    У нас есть разграничение. У нас проводятся чемпионаты мира среди юниоров. Но на взрослые соревнования допускаются одиночники с 15 лет. В танцах и парах чуть попозже.

    Сейчас, после Олимпийских игр появляются предложения на будущее. И наша федерация наверняка готовит, и технические комитеты готовят. Точно так же, как после Олимпиады в Ванкувере мы приняли решение о другой системе судейства. Это абсолютно нормальный процесс», – сказала Роднина. 

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