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    Надаль впервые за год проиграл на грунте

    Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим Теннис

    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, в Мадриде уступивший Доминику Тиму 5:7, 3:6, впервые за год проиграл на грунте.

    51 неделю назад Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале в Риме.

    С тех пор 31-летний испанец выиграл на грунте 21 матч и 50 сетов подряд, побив рекорд 34-летней давности, завоевав титулы на прошлогоднем «Ролан Гаррос» и в Монте-Карло и Барселоне этой весной.

    Тим после римской победы над Надалем дошел до второго полуфинала «Ролан Гаррос» (проиграл Надалю), а в этом году завоевал в Буэнос-Айресе свой девятый титул (седьмой – на грунте).

    Общий счет противостояния – 6-3 в пользу Надаля. 24-летний австриец стал третьим игроком, трижды обыгравшим Надаля на грунте, после Гастона Гаудио (3) и Новака Джоковича (7).

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