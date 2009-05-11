Надаль впервые за год проиграл на грунте

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, в Мадриде уступивший Доминику Тиму 5:7, 3:6, впервые за год проиграл на грунте.

51 неделю назад Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале в Риме.

С тех пор 31-летний испанец выиграл на грунте 21 матч и 50 сетов подряд, побив рекорд 34-летней давности, завоевав титулы на прошлогоднем «Ролан Гаррос» и в Монте-Карло и Барселоне этой весной.

Тим после римской победы над Надалем дошел до второго полуфинала «Ролан Гаррос» (проиграл Надалю), а в этом году завоевал в Буэнос-Айресе свой девятый титул (седьмой – на грунте).

Общий счет противостояния – 6-3 в пользу Надаля. 24-летний австриец стал третьим игроком, трижды обыгравшим Надаля на грунте, после Гастона Гаудио (3) и Новака Джоковича (7).