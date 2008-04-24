Оливер будет судить финал Кубка Англии «МЮ» – «Челси»

Арбитр Майкл Оливер будет судить финальный матч Кубка Англии.

В решающей игре на «Уэмбли» 19 мая сыграют и «Челси».

Недавно 33-летний рефери оказался в центре скандала после решения назначить пенальти в концовке ответного матча 1/4 финала – «Ювентус» (1:3) в ворота туринской команды.

11-метровый реализовал нападающий мадридцев и тем самым вывел свою команду в полуфинал.

«Это были необычные несколько дней. Но приятно, что многие, как из мира футбола, так не из него, хотели предложить мне поддержку. Это помогло мне успокоиться и многое значило. Было приятно осознавать, что у меня такая поддержка», – рассказал Оливер.

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