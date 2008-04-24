Оливер будет судить финал Кубка Англии «МЮ» – «Челси»

Арбитр Майкл Оливер будет судить финальный матч Кубка Англии.
В решающей игре на «Уэмбли» 19 мая сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Недавно 33-летний рефери оказался в центре скандала после решения назначить пенальти в концовке ответного матча 1/4 финала «Реал» – «Ювентус» (1:3) в ворота туринской команды.
11-метровый реализовал нападающий мадридцев Криштиану Роналду и тем самым вывел свою команду в полуфинал.
«Это были необычные несколько дней. Но приятно, что многие, как из мира футбола, так не из него, хотели предложить мне поддержку. Это помогло мне успокоиться и многое значило. Было приятно осознавать, что у меня такая поддержка», – рассказал Оливер.