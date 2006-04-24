Магомед Даудов: «Может, «Ахмат» – негласный чемпион Москвы?»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился мнением о победе над (3:1).

хочет побеждать всех и всегда. Приятно, что наша команда хорошо играет не только против «Спартака», но и с другими лидерами. Не знаю, почему так получается, но именно против топовых команд мы выдаем свои лучшие матчи.

В этом сезоне не взяли очков только у . Но все помнят оба матча, в которых при счете 2:2 мы пропускали в концовке. Так что и эти игры я вношу в зачет своей команде.

В нынешнем сезоне мы не проиграли ни одной игры в Москве (победы над и «Спартаком», ничьи с «Динамо» и «Локомотивом»). Это тоже хорошее достижение.

Вы, журналисты, не подсчитывали – может, мы негласные чемпионы Москвы? Против таких команд легче настраиваться, мотивация в самой вывеске матча. Думаю, секрет наших побед над «Спартаком», скорее всего, в этом.

«Ахмат» лишил «Спартак» шансов на чемпионство? Нет, это стечение обстоятельств. Так сложилось по календарю, что и в прошлом сезоне, и в этом наши игры попали на конец сезона.

Тогда «Спартак» был в ранге чемпиона, сейчас немного другая история. Очки нужны всем. Кто смог психологически и морально лучше подойти к отчетной игре, тот и выиграл. Наша победа закономерна, мы были сильнее», – сказал Даудов.