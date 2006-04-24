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    НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Милуоки», «Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Майами Милуоки Филадельфия Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА. На Востоке «Бостон» примет «Милуоки», «Филадельфия» сыграет с «Майами».

    Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается завершить серию с «Сан-Антонио».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Бостон – Милуоки
    Дата проведения
    25 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Счет в серии – 2-2

    Филадельфия – Майами
    Дата проведения
    25 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Филадельфия» – 3-1

    Голден Стэйт – Сан-Антонио
    Дата проведения
    25 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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