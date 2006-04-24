Сегодня пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА. На Востоке примет «Милуоки», «Филадельфия» сыграет с «Майами».

Действующий чемпион попытается завершить серию с «Сан-Антонио».

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

Счет в серии – 2-2

В серии впереди – 3-1

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА