Сегодня пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА. На Востоке «Бостон» примет «Милуоки», «Филадельфия» сыграет с «Майами».
Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается завершить серию с «Сан-Антонио».
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 25 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
В серии впереди «Филадельфия» – 3-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.