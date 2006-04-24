Наиль Измайлов: «Совет директоров «Спартака» поддерживает Карреру»

Вице-президент Наиль Измайлов выступил с заявлением относительно неудачной игры команды в последних матчах.

«Многолетняя история наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели!



Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые.

В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча. И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру.

А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов. Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров, который поддерживает и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.



Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: «Один за всех и все за одного»! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте», – говорится в заявлении Измайлова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может уволить Карреру, если команда не выйдет в Лигу чемпионов.