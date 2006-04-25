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    Врачи запретили Панарину играть на ЧМ-2018

    Теги сборная России травмы Коламбус НХЛ Артемий Панарин ЧМ-2018 Дэн Мильштейн Хоккей

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, скорее всего, не сможет помочь сборной России на ЧМ-2018 в Дании.

    «Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира.

    У него травма колена», – сказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

    26-летний форвард получил повреждение по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном». В последних трех играх серии он не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».

    В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

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