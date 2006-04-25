Врачи запретили Панарину играть на ЧМ-2018

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, скорее всего, не сможет помочь сборной России на ЧМ-2018 в Дании.
«Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира.
У него травма колена», – сказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
26-летний форвард получил повреждение по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном». В последних трех играх серии он не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».
В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.