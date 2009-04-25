«Локо» во второй раз за три года выиграл Кубок Харламова

«Локо» победил СКА-1946 в шестом матче серии финала Кубка Харламова и во второй раз за три года стал обладателем трофея.
МХЛ
Кубок Харламова
Финал
Шестой матч
СКА-1946 – Локо – 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)
0:1 – 5 Калинин (Афанасьев)
0:2 – 11 Кудрявцев (Алексеев, Полунин)
1:2 – 13 Курбатов (Ожгихин, Петьков), ГБ
1:3 – 14 Полунин (Фатеев)
2:3 – 25 Мальцев (Алтыбармакян)
2:4 – 37 Гизатуллин (Афанасьев, Калинин)
2:5 – 44 Денисенко (Фатеев)
2:6 – 46 Иванов (Гизатуллин, Каюмов)
3:6 – 51 Петьков
3:7 – 56 Калинин (Алексеев)
Вратари: Лысенков (Мельничук) – Коновалов
Счет в серии: 2-4.