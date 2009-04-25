«Локо» во второй раз за три года выиграл Кубок Харламова

«Локо» победил СКА-1946 в шестом матче серии финала Кубка Харламова и во второй раз за три года стал обладателем трофея.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

Шестой матч

СКА-1946 – Локо – 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

0:1 – 5 Калинин (Афанасьев)

0:2 – 11 Кудрявцев (Алексеев, Полунин)

1:2 – 13 Курбатов (Ожгихин, Петьков), ГБ

1:3 – 14 Полунин (Фатеев)

2:3 – 25 Мальцев (Алтыбармакян)

2:4 – 37 Гизатуллин (Афанасьев, Калинин)

2:5 – 44 Денисенко (Фатеев)

2:6 – 46 Иванов (Гизатуллин, Каюмов)

3:6 – 51 Петьков

3:7 – 56 Калинин (Алексеев)

Вратари: Лысенков (Мельничук) – Коновалов

Счет в серии: 2-4.