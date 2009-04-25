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    «Локо» во второй раз за три года выиграл Кубок Харламова

    Теги результаты МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Хоккей

    «Локо» победил СКА-1946 в шестом матче серии финала Кубка Харламова и во второй раз за три года стал обладателем трофея.

    МХЛ

    Кубок Харламова

    Финал

    Шестой матч

    СКА-1946 – Локо – 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

    0:1 – 5 Калинин (Афанасьев)

    0:2 – 11 Кудрявцев (Алексеев, Полунин)

    1:2 – 13 Курбатов (Ожгихин, Петьков), ГБ

    1:3 – 14 Полунин (Фатеев)

    2:3 – 25 Мальцев (Алтыбармакян)

    2:4 – 37 Гизатуллин (Афанасьев, Калинин)

    2:5 – 44 Денисенко (Фатеев)

    2:6 – 46 Иванов (Гизатуллин, Каюмов)

    3:6 – 51 Петьков

    3:7 – 56 Калинин (Алексеев)

    Вратари: Лысенков (Мельничук) – Коновалов

    Счет в серии: 2-4

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