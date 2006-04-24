Евгений Гинер: «Лимит на легионеров скоро отменят»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о лимите на легионеров в .

«Лимит скоро отменят.

Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в , но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет.

Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров».