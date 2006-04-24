Наверх

    Евгений Гинер: «Лимит на легионеров скоро отменят»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о лимите на легионеров в РФПЛ.

    «Лимит скоро отменят.

    Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет.

    Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.

    Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться