Шарапова проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд

Экс-первая ракетка мира россиянка в первом круге турнира в Штутгарте проиграла француженке со счетом 6:3, 6:7, 4:6. Для пятикратной чемпионки «Больших шлемов» это четвертое поражение подряд. Шарапова повторила личный антирекорд 2003 года.

В этом сезоне Шарапова провела пять турниров, и только на двух первых смогла выиграть хотя бы матч. Свою последнюю победу она одержала в январе на Australian Open.

По итогам турнира в Штутгарте россиянка, не защитившая прошлогодний полуфинал, выпадет из топ-50.