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    Шарапова проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд

    Теги Мария Шарапова WTA Porsche Tennis Grand Prix Каролин Гарсия Теннис

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Штутгарте проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:3, 6:7, 4:6. Для пятикратной чемпионки «Больших шлемов» это четвертое поражение подряд. Шарапова повторила личный антирекорд 2003 года.

    В этом сезоне Шарапова провела пять турниров, и только на двух первых смогла выиграть хотя бы матч. Свою последнюю победу она одержала в январе на Australian Open.

    По итогам турнира в Штутгарте россиянка, не защитившая прошлогодний полуфинал, выпадет из топ-50.

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