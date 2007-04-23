В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 откроется дом для ЛГБТ-болельщиков

Во время чемпионата мира в Санкт-Петербурге будет работать дом ЛГБТ-гордости.

Дом будет создан по инициативе местных адвокатов. Он будет выполнять функции размещения и помощи болельщикам, волонтерам и другим участников соревнований нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет официальным представителем соответствующей международной организации, которая, тем не менее, объявила о готовности предоставить свою помощь.

Подобный дом действовал в Ванкувере во время проведения Олимпийских игр 2010 года.