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    В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 откроется дом для ЛГБТ-болельщиков

    Теги болельщики ЧМ-2018 Футбол

    Во время чемпионата мира в Санкт-Петербурге будет работать дом ЛГБТ-гордости.

    Дом будет создан по инициативе местных адвокатов. Он будет выполнять функции размещения и помощи болельщикам, волонтерам и другим участников соревнований нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет официальным представителем соответствующей международной организации, которая, тем не менее, объявила о готовности предоставить свою помощь.

    Подобный дом действовал в Ванкувере во время проведения Олимпийских игр 2010 года.

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