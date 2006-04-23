МВД проводит проверку на предмет коррупции в руководстве «Динамо»

Руководство «Динамо», в частности экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев, подозревается в коррупции.

МВД инициировало проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.

В январе этого года «Динамо» заключило контракт с зарегистрированной за месяц до этого британской фирмой Golden Toys LLC. По договору Golden Toys должна была получить 1,25 млн евро за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша.

Сам защитник заявляет, что никогда не слышал о такой фирме и не общался с ее представителями. Проведенная проверка выявила, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом гендиректора футбольного клуба Евгения Муравьева.

Второй эпизод касается контракта с другой британской компанией Lucid Lucid Sports Group Ltd об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы, который «Динамо» заключило 22 января 2018 года. По этому договору «Динамо» заказало у британской фирмы исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см». Стоимость заказанного исследования по договору составляла 350 тысяч евро.

Аналитический отчет представляет собой текст на пяти страницах. В нем указаны два футболиста, подходящих под параметры заказчика, — полузащитники польского клуба «Лех» Мачей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С одним из них — Абдул-Азизом Тетте «Динамо» заключило контракт 31 января 2018 года, через девять дней после подписания договора с Lucid Lucid.

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо» Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими подозрительными документами, выявленными в ходе аудита. Однако подозрений в адрес Смертина Стржалковский не имеет, считается, что он исполнял указания руководства.