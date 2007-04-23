Qatar Airways стала титульным спонсором «Ромы», у которой 5 лет не было лого на форме

«Рома» заключила спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. На передней части футболки «Ромы» впервые за пять лет будет размещено название спонсора.

Финансовые подробности на данный момент не разглашаются, но известно, что данная сделка стала самой крупной в истории римлян.

Первый матч в обновленной форме «Рома» проведет уже 24 апреля, когда встретится в гостях с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.