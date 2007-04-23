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    Qatar Airways стала титульным спонсором «Ромы», у которой 5 лет не было лого на форме

    Теги Рома серия А Италия Лига чемпионов бизнес фото игровая форма Футбол

    «Рома» заключила спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways.

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. На передней части футболки «Ромы» впервые за пять лет будет размещено название спонсора. 

    Финансовые подробности на данный момент не разглашаются, но известно, что данная сделка стала самой крупной в истории римлян.

    Первый матч в обновленной форме «Рома» проведет уже 24 апреля, когда встретится в гостях с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

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