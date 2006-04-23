«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ

КХЛ утвердила структуру конференций и дивизионов в сезоне-2018/19.
В регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре дома и в гостях со всеми остальными командами (48 матчей, по 24 там и там). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 дома и 7 на выезде).
Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – дома и 31 – на выезде.
Западная конференция
Дивизион Боброва
«Динамо» Москва
«Динамо» Рига
«Йокерит»
«Северсталь»
СКА
«Спартак»
Дивизион Тарасова
«Витязь»
«Динамо» Минск
«Локомотив»
«Слован»
«Сочи»
Восточная конференция
Дивизион Харламова
«Автомобилист»
«Ак Барс»
«Металлург» Магнитогорск
«Нефтехимик»
«Торпедо»
«Трактор»
Дивизион Чернышева
«Адмирал»
«Амур»
«Барыс»
«Салават Юлаев»
«Сибирь»