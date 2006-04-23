«Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ

утвердила структуру конференций и дивизионов в сезоне-2018/19.

В регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре дома и в гостях со всеми остальными командами (48 матчей, по 24 там и там). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 дома и 7 на выезде).

Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – дома и 31 – на выезде.

Западная конференция

Дивизион Боброва

«Динамо» Москва



«Динамо» Рига

«Йокерит»



«Северсталь»



СКА





Дивизион Тарасова

«Витязь»

«Динамо»

«Локомотив»



«Слован»



«Сочи»

Восточная конференция

Дивизион Харламова



«Автомобилист»







«Металлург» Магнитогорск



«Нефтехимик»



«Торпедо»





Дивизион Чернышева

«Адмирал»

«Амур»

«Барыс»

«Салават Юлаев»

«Сибирь»