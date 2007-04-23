Войнов не будет продлевать контракт со СКА. Им интересуются 5 клубов НХЛ

Защитник СКА Вячеслав Войнов может вернуться в .

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 28-летний россиянин не собирается продлевать контракт с контракт со СКА, истекающий по окончании сезона.

Войновым интересуются 5 клубов НХЛ: «Флорида», «Монреаль», «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Виннипег». Бывший клуб защитника «Лос-Анджелес» не заинтересован в его возвращении.

Напомним, Войнова дисквалифицировали из североамериканской лиги за нанесение побоев жене, после этого он уехал из США. Перед тем, как получить разрешение со стороны НХЛ, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу.