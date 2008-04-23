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    Британская полиция предупредила болельщиков о сильных патриотических чувствах россиян и призвала воздержаться от провокаций на ЧМ-2018

    Теги Сборная Англии по футболу Сборная России по футболу болельщики ЧМ-2018 политика Футбол

    Полиция Великобритании обратилась к английским болельщикам с просьбой воздерживаться от провокаций во время чемпионата мира по футболу в России.

    Глава подразделения футбольной полиции Марк Робертс предупредил фанатов о сильных «патриотических чувствах» в российском обществе.

    «Они (болельщики – прим.) используют это ужасное слово «подшучивание» и делают вид, что это только ради смеха. Так вот, [в России] это не будет восприниматься таким образом. Болельщики должны быть внимательны, им необходимо проявить немного восприимчивости к чужой культуре.

    Мы же не ожидаем от болельщиков из других стран, что они приедут в Великобританию и будут проявлять неуважение к Кенотафу (монументу в память о британских воинах, погибших в Первой мировой войне – прим.)», – цитирует Робертса «Р-Спорт» со ссылкой на The Times.

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