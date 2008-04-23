Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2018. Задоров и Проворов вызваны в сборную России

    Теги сборная России Филадельфия Колорадо Никита Задоров ЧМ-2018 Иван Проворов Хоккей

    Штаб сборной России вызвал в расположение команды защитников Никиту Задорова из «Колорадо» и Ивана Проворова из «Филадельфии», сообщает пресс-служба ФХР.

    Команды обоих игроков сегодня вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Нэшвиллу» и «Питтсбургу» соответственно.

    Отметим, что Проворов вышел на шестой матч серии с травмой плеча.

    Первый матч на ЧМ-2018 сборная России проведет 4 мая против Франции.

    «Филадельфия» – «Питтсбург». Проворов набрал «-4», играя с травмой плеча

    «Колорадо» – «Нэшвилл». Задоров набрал «-3», провел 9 силовых приемов и заработал 14 минут штрафа

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться