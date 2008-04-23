ЧМ-2018. Задоров и Проворов вызваны в сборную России

Штаб сборной России вызвал в расположение команды защитников Никиту Задорова из «Колорадо» и Ивана Проворова из «Филадельфии», сообщает пресс-служба ФХР.
Команды обоих игроков сегодня вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Нэшвиллу» и «Питтсбургу» соответственно.
Отметим, что Проворов вышел на шестой матч серии с травмой плеча.
Первый матч на ЧМ-2018 сборная России проведет 4 мая против Франции.
«Филадельфия» – «Питтсбург». Проворов набрал «-4», играя с травмой плеча
«Колорадо» – «Нэшвилл». Задоров набрал «-3», провел 9 силовых приемов и заработал 14 минут штрафа