Агент Проворова: «Не вижу шанса, чтобы Иван сыграл на ЧМ-2018. В последнем матче он играл без руки»

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Филадельфии» Ивана Проворова, прокомментировал возможность появления хоккеист на чемпионате мира в Дании.

«Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки. В «Филадельфии» пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ. Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», – сказал Гандлер.

После вылета «Флайерз» из розыгрыша Кубка Стэнли, сборная России объявила о вызове 20-летнего хоккеиста для подготовки к чемпионату мира.

В плей-офф Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.

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