Суммарные доходы Месси по итогам сезона составят 126 млн евро. Больше всех среди футболистов

Французское издание France Football подсчитало доходы футболистов и тренеров.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона заработает больше всех – 126 млн евро. В эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы.

На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду с суммарных доходом в 94 млн евро. Третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар – 81,5 млн.

Самым высокооплачиваемым тренером мира назван португалец Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед», который заработает 26 миллионов евро. Вторым идет главный тренер сборной Китая Марчело Липпи – 23 миллиона. Третье место занял аргентинец Диего Симеоне из «Атлетико» – 22 миллиона. Четвертым стал главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан – 21 миллиона.