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    Тина Канделаки: «Не отвечаю за трансляции»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение не показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак» на общедоступном канале.

    «Я не отвечаю за трансляции. За что отвечаю? Понятно давно. Околоспортивный контент», – написала Канделаки в твиттере.

    «Матч ТВ» предложил бесплатно посмотреть матч «Локомотив» – «Спартак», заполнив анкету на сайте, или посмотреть его за деньги на платном канале «Наш футбол».

    Однако в первом тайме пользователи пожаловались на срыв трансляции. После перерыва «Матч ТВ» сообщил, что открыл трансляцию для всех.

    «Матч ТВ» хотел показать дерби за деньги. Не получилось

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