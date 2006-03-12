Тина Канделаки: «Не отвечаю за трансляции»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение не показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – на общедоступном канале.

«Я не отвечаю за трансляции. За что отвечаю? Понятно давно. Околоспортивный контент», – написала Канделаки в твиттере.

«Матч ТВ» предложил бесплатно посмотреть матч «Локомотив» – «Спартак», заполнив анкету на сайте, или посмотреть его за деньги на платном канале «Наш футбол».

Однако в первом тайме пользователи пожаловались на срыв трансляции. После перерыва сообщил, что открыл трансляцию для всех.

«Матч ТВ» хотел показать дерби за деньги. Не получилось