Тина Канделаки: «Не отвечаю за трансляции»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение не показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак» на общедоступном канале.
«Я не отвечаю за трансляции. За что отвечаю? Понятно давно. Околоспортивный контент», – написала Канделаки в твиттере.
«Матч ТВ» предложил бесплатно посмотреть матч «Локомотив» – «Спартак», заполнив анкету на сайте, или посмотреть его за деньги на платном канале «Наш футбол».
Однако в первом тайме пользователи пожаловались на срыв трансляции. После перерыва «Матч ТВ» сообщил, что открыл трансляцию для всех.