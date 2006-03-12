Андрей Будогосский: «Арбитр забыл показать красную карточку Зайцеву. Это единственное замечание в матче «Зенита» и «Амкара»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между и «Макаром» (0:0).

– В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту , не удалил его. Что произошло?

– Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление.

Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся.

Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется.

Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть, – сказал Будогосский.