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    Андрей Будогосский: «Арбитр забыл показать красную карточку Зайцеву. Это единственное замечание в матче «Зенита» и «Амкара»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия РФС Андрей Будогосский Владимир Сельдяков

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Макаром» (0:0).

    – В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту «Амкара», не удалил его. Что произошло?

    – Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление.

    Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся.

    Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется.

    Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть, – сказал Будогосский.

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