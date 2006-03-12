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    НХЛ. 3 очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Калгари», «Даллас» уступил «Оттаве»

    Теги результаты Питтсбург Айлендерс Баффало Оттава Торонто Ванкувер Калгари Эдмонтон Даллас Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Торонто 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
    Дата проведения
    6 марта, 03.30, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен)
    2:0 – 3 Поминвилл (Ларссон, Ристолайнен)
    2:1 – 19 Комаров (Марло, В. Нюландер)
    2:2 – 30 Комаров (Зайцев, Мартин)
    3:2 – 33 Гиргенсонс (О′Райлли, Райнхарт)
    4:2 – 35 О′Райлли ()
    5:2 – 49 Ларссон (Нолан, Поминвилл)
    5:3 – 57 Марнер (Райлли, Кэррик)
    Вратари: Джонсон 38/41 – Андерсен 19/24.
    Питтсбург – Калгари 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 марта, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 2 Руэдел (Кессел)
    2:0 – 3 Малкин ()
    2:1 – 6 Джиордано (Стэйджан, Брауэр)
    2:2 – 10 Баклунд (Хэмоник, Фролик)
    3:2 – 37 Летанг (Хагелин, Малкин)
    3:3 – 39 Брауэр (Годро, Броди)
    4:3 – 62 Шульц (Малкин, Кессел)
    Вратари: Джерри 35/38 – Гиллис 28/32.
    Даллас – Оттава 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Дата проведения
    6 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Сегин (Клингберг, Радулов)
    1:1 – 39 Хоффман (Дюшен, Стоун)
    1:2 – 46 Дюшен (Боровецки, Карлссон)
    2:2 – 58 Сегин (Хэмьюс, Янмарк-Нюлен)
    2:3 – 62 Карлссон (Сиси)
    Вратари: Лехтонен 15/18, Бишоп 12/12 – Андерсон 31/33.
    Эдмонтон – Аризона 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
    Дата проведения
    6 марта, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Демерс (Степан, Экман-Ларссон)
    1:1 – 8 Хайра (Строум)
    2:1 – 13 Лучич (Беннинг, Драйзайтль)
    3:1 – 17 Пулюярви (Нюджент-Хопкинс)
    3:2 – 51 Дворак (Паник)
    3:3 – 55 Ялмарссон ()
    4:3 – 61 Клефбом (Драйзайтль, Макдэвид)
    Вратари: Тэлбот 32/35 – Кюмпер 32/36.
    Ванкувер – Айлендерс 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    6 марта, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Бэйли (Ледди, Ли)
    0:2 – 22 Таварес (Барзэл, Хики)
    1:2 – 34 Лайпсик (Хорват, Виртанен)
    2:2 – 35 Арчибальд ()
    3:2 – 50 Виртанен (Лайпсик)
    3:3 – 58 Эберле (Барзэл, Таварес)
    4:3 – 62 Лайпсик ()
    Вратари: Маркстрем 31/34 – Галак 19/23.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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