НХЛ. 3 очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Калгари», «Даллас» уступил «Оттаве»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 03.30, «HSBC Arena»
- 1:0 – 1 Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен)
- 2:0 – 3 Поминвилл (Ларссон, Ристолайнен)
- 2:1 – 19 Комаров (Марло, В. Нюландер)
- 2:2 – 30 Комаров (Зайцев, Мартин)
- 3:2 – 33 Гиргенсонс (О′Райлли, Райнхарт)
- 4:2 – 35 О′Райлли ()
- 5:2 – 49 Ларссон (Нолан, Поминвилл)
- 5:3 – 57 Марнер (Райлли, Кэррик)
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 2 Руэдел (Кессел)
- 2:0 – 3 Малкин ()
- 2:1 – 6 Джиордано (Стэйджан, Брауэр)
- 2:2 – 10 Баклунд (Хэмоник, Фролик)
- 3:2 – 37 Летанг (Хагелин, Малкин)
- 3:3 – 39 Брауэр (Годро, Броди)
- 4:3 – 62 Шульц (Малкин, Кессел)
- Дата проведения
- 6 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 4 Сегин (Клингберг, Радулов)
- 1:1 – 39 Хоффман (Дюшен, Стоун)
- 1:2 – 46 Дюшен (Боровецки, Карлссон)
- 2:2 – 58 Сегин (Хэмьюс, Янмарк-Нюлен)
- 2:3 – 62 Карлссон (Сиси)
- Дата проведения
- 6 марта, 05.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 3 Демерс (Степан, Экман-Ларссон)
- 1:1 – 8 Хайра (Строум)
- 2:1 – 13 Лучич (Беннинг, Драйзайтль)
- 3:1 – 17 Пулюярви (Нюджент-Хопкинс)
- 3:2 – 51 Дворак (Паник)
- 3:3 – 55 Ялмарссон ()
- 4:3 – 61 Клефбом (Драйзайтль, Макдэвид)
- Дата проведения
- 6 марта, 06.00, «Rogers Arena»
- 0:1 – 9 Бэйли (Ледди, Ли)
- 0:2 – 22 Таварес (Барзэл, Хики)
- 1:2 – 34 Лайпсик (Хорват, Виртанен)
- 2:2 – 35 Арчибальд ()
- 3:2 – 50 Виртанен (Лайпсик)
- 3:3 – 58 Эберле (Барзэл, Таварес)
- 4:3 – 62 Лайпсик ()
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.