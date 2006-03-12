Вячеслав Малафеев: «Зенит» понимает, что протест ничем особенным не закончится»

Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев прокомментировал решение подать протест на работу главного арбитра матча 21-го тура чемпионата России с (0:0) Владимира Сельдякова.

«Мы объективно оцениваем ситуацию. Понимаем, что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат – все решается на футбольном поле.

Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание», – сказал Малафеев.