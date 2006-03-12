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    Вячеслав Малафеев: «Зенит» понимает, что протест ничем особенным не закончится»

    Теги Зенит Амкар Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия судьи Владимир Сельдяков

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение подать протест на работу главного арбитра матча 21-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0) Владимира Сельдякова.

    «Мы объективно оцениваем ситуацию. Понимаем, что протест ничем особенным не закончится. Вряд ли он изменит итоговый результат – все решается на футбольном поле.

    Это обозначение позиции клуба о том, что в игре были определенные обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание», – сказал Малафеев.

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