В допинг-пробе Сауля Альвареса обнаружен кленбутерол

В допинг-пробе мексиканского боксера Сауля Альвареса, взятой в рамках добровольного тестирования перед боем с Геннадием Головкиным, обнаружены следы кленбутерола.

Запрещенное вещество могло попасть в организм бойца вместе с загрязненным мясом. По данным , кленбутерол содержится в 75 процентах мексиканской мясной продукции.

Как сообщил директор антидопинговой лаборатории SMRTL Давид Айхнер, концентрация кленбутерола в пробе Альвареса находится в пределах той, которую можно ожидать после употребления загрязненного мяса.

Промоутерская компания Golden Boy сообщила о положительной допинг-пробе Альвареса Спортивной комиссии штата Невада и промоутеру Геннадия Головкина Тому Леффлеру. Альварес готов пройти дополнительные тестирования WADA.

«Я спортсмен, который уважает спорт. Ситуация меня удивляет и беспокоит, потому что такое никогда не случалось со мной. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию, и я надеюсь, что правда будет доказана», – сказал Альварес.

Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе.