Гвардиола не будет носить желтую ленту на матчах АПЛ

Главный тренер Пеп Гвардиола перестанет носить желтую ленточку в поддержку каталонских политзаключенных.

Руководство клуба сообщило Футбольной ассоциации Англии, что Гвардиола признает правила организации и не будет носить ленту, которую посчитали политическим символом.

Кроме того, «Манчестер Сити» обратил внимание на то, что решение Футбольной ассоциации Англии по этому вопросу отличается от решения УЕФА.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против каталонца. Тренер объяснил, что УЕФА разрешил ему носить ленту.

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.

Глава FA о ленточке Гвардиолы: «Не хотим видеть в лиге символы вроде звезды Давида или свастики»

FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца